В РФ ответили на выдворение Украиной дипломата и выдали новые обвинения

В России заявили якобы украинский консул в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк собирал данные для подготовки "политических репрессий" украинцев с двойным гражданством.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ. В ответ на высылку российского дипломата из Киева, в министерстве пригрозили выдворить одного из дипломатов Посольства Украины в Москве.

"Он (Сосонюк – Ред.) пытался приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов, содержащие персональные сведения о частных лицах. Эти материалы нужны киевским властям для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране", – говорится в сообщении МИД России.

Также в РФ протестовали против высылки из нашей страны советника российского посольства в Украине.

"Обвинения в адрес российского дипломата являются голословными и беспочвенными. Он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций... Принимая во внимание все обстоятельства дела, МИД России не может рассматривать высылку российского дипломата из Украины в качестве симметричной меры и оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов Посольства Украины в Москве", – негодовали в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля в российском Санкт-Петербурге Федеральная служба безопасности задержала консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Также было решено выслать украинского дипломата из России.

Отметим, что старшему дипломату посольства России в Киеве направили ноту с требованием покинуть территорию Украины с 19 апреля. Для этого у него есть 72 часа.