Украина выдворила российского дипломата в ответ на скандал в Санкт-Петербурге

Старшему дипломату посольства России в Киеве направили ноту с требованием покинуть территорию Украины с 19 апреля. Для этого у него есть 72 часа.

Об этом в комментарии УНН сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко. По его словам, сейчас также решается вопрос о возвращении домой украинского дипломата, которого задержали в Санкт-Петербурге.

"В соответствии с требованием российской стороны, он должен покинуть территорию РФ в течение 72 часов, начиная с сегодняшнего дня", – отметил он.

Ранее представитель МИД уточнил, что действия российских силовиков являются провокацией на фоне эскалации ситуации с безопасностью и массированной антиукраинской пропаганды. Также это нарушает Венскую конвенцию и очередной раз подтверждает избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной.

Напомним: речь идет об одном из советников российского дипведомства по фамилии Черников. Об этом накануне сказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Старший дипломат – это один из советников посольства РФ в Киеве. Это конкретный человек, его фамилия Черников... Мы уже услышали определенный шантаж с российской стороны. Нам говорят, что если вы будете настаивать на объявлении персоной нон грата именно сотрудника посольства, а не одного из консульств, то мы будем вынуждены объявить персоной нон грата сотрудника вашего посольства в Москве", – пояснил он.

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