В РФ объявили ''охоту'' на Leopard 2, Abrams и истребители НАТО в Украине: оккупантов хотят стимулировать выплатами

Российская компания "Форэс" назначила денежное вознаграждение за уничтоженное или захваченное в Украине западное вооружение и технику. За боевые танки Abrams и Leopard 2, которые партнеры обещают передать Киеву, оккупантам анонсируют 5 млн рублей.

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Соответствующее объявление появилось на сайте компании, которая специализируется на оборудовании для нефтяных скважин. Помимо этого, вознаграждение за "пойманные" таки объявил и российский актер, поддерживающий кремлевского диктатора Владимира Путина и войну против Украины.

"Российские военнослужащие, уничтожившие или захватившие немецкий боевой танк Leopard 2 или американский Abrams, получат денежное вознаграждение. Компания "Форэс" выплатит 5 млн рублей (более 2,5 млн гривен. – Ред.) в качестве поощрения за первую трофейную уничтоженную единицу", – говорится в сообщении.

За каждую последующую единицу такой техники, по словам пропагандистов, из "танковой коалиции НАТО", выплата российским солдатам и офицерам составит 500 тыс. рублей.

Кроме того, в компании утверждают, что за уничтоженные первые боевые самолеты F-15 и F-16, если они тоже будут поставлены в Украину, финансовое вознаграждение оккупантам будет достигать 15 млн рублей.

Также о вознаграждении за подбитые в Украине западные танки объявил Охлобыстин. По его словам, "некоторые представители крупного российского бизнеса" уполномочили его сообщить, якобы они "назначают премию в 10 млн рублей за каждый подбитый "Абрамс".

Как сообщал OBOZREVATEL, у российских пропагандистов продолжается истерика после решения Германии и США передать украинской армии боевые танки. Один из экспертов на росТВ все же признал, что эти танки дадут ВСУ большое преимущество над армией РФ.

Пропагандистам, которые в своих эфирах уже уничтожили больше танков, чем ВСУ имели на вооружении, "положили" всю украинскую ПВО и начали крушить американские БМП, предложили идею. Чтобы потребители российского "ящика" не отвлекались от патриотического угара, им посоветовали заняться "уничтожением" американских танков Abrams Украины.

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