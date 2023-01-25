В эфире Скабеевой устроили истерику из-за танков Abrams: степи Украины – лучшая местность для действий танковых подразделений

У российских пропагандистов продолжается истерика после решения Германии и США передать украинской армии боевые танки. Один из экспертов на росТВ все же признал, что эти танки дадут Украине большое преимущество над армией российских оккупантов.

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В эфире у пропагандистки Ольги Скабеевой 25 января он сказал, что степи на юге Украины – лучшая местность для танковых соединений (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Нет более благоприятной местности для действий больших бронетанковых соединений, чем южноукраинские степи. Грязь подсохнет, хочешь езжай на лево, хочешь – направо, хочешь – прямо, никаких препятствий", – сказал он.

Также россиянин признал, что, хоть западные танки и сложные в в эксплуатации, украинские военные освоят их очень быстро.

"Освоят за две недели, это раз. Во-вторых обязательно передадут все необходимые ремонтные эвакуационные подразделения. Кроме того, танки будут обязательно поставляться уде в следующем комплекте – тяжелый механизированный мост, танковый мостоукладчик, понтонно-мостовые парки", – заявил он.

Гость эфира призвал россиян смириться с тем фактом, что ВСУ в дальнейшем могут получить тысячи танков западного образца.

"Как говорят в магазинах: "Это на пробу". А дальше доведут и до тысячи, и до полторы тысячи. Что бы не было для нас потом неожиданностью, почему так вышло. Наращивание поставок пойдет стахановскими темпами", – добавил он.

Его заявления стали ответом на слова другого эксперта-пропагандиста, главреда журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского. Он сказал, что Abrams и Leopard якобы "плохо подходят для дистанций боя в Украине".

Он заявил, что больше половины территории в Украине – это закрытая местность с дальностью прямой видимости менее 500 метров. Броня же натовских танков "заточена" под дальность свыше 2000 метров, а на близкой дистанции они якобы будут "уверенно пробиваться снарядами танковых пушек 2А46 и советских орудий "Рапира".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– глава Штатов Джо Байден заявил об отправке в Украину первой партии американских танков Abrams. Речь идет про 31 единицу боевых машин.

– В то же время Германия официально согласилась предоставить Украине 14 танков Leopard 2. Также правительство ФРГ заверило, что разрешение на реэкспорт этих немецких машин получат все страны, готовые передать свои танки Украине.

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