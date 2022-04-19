В РФ идет зачистка и репрессии в отношении лиц, которые брали косвенное или непосредственно участие в планировании, организации и проведении так называемой “спецоперации" на территории Украины.

Собрали несколько примеров, которые должны натолкнуть людей на правильные мысли и дать понять, как действительно проходит так называемая “спецоперация" и каковы ее “успехи":

По сообщениям бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева был арестован и помещен под домашний арест экс-помощник Путина и идеолог “русской весны" Владислав Сурков. Это человек, который был отлично осведомлён ситуацией на Донбассе, имел там не малое количество связей. В то же время Сурков также близок к главе Чечни Рамзану Кадырову. Международный журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев поделился информацией об аресте бывшего руководителя 5-й службы ФСБ генерал-полковника Сергея Беседы. Как известно, именно это подразделение обеспечивало Путина данными о политической ситуации в Украине. Экс-совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин сообщил о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу угодил в больницу с инфарктом, а два десятка штабных генералов были арестованы. Российские паблики и Telegram-каналы сообщают о задержании и взятии под арест командующего ЧФ РФ адмирала Игоря Осипова, который в феврале 2022 года лично рапортовал, что проверил способность крейсера “Москва" отражать ракетные удары. (Напомним, что по сообщениям украинского генштаба и ряда иностранных СМИ, крейсер “Москва" был подбит противокорабельными ракетами “Нептун", после чего на корабле произошло возгорание и детонация боекомплекта, что стало причиной его затопления). Буквально вчера, 18.04.2022 в Москве были найдены мертвыми бывший вице-президент “Газпромбанка" Владислав Аваев вместе семьей (дочь и жена). У всех погибших огнестрельные ранения.

И это лишь та часть, которую смогли найти журналисты-расследователи или обнародовали в СМИ. А сколько еще осталось по сей день неизвестных фактов преследования, арестов и репрессии в отношении причастных к “спецоперации" лиц... Внутри Кремля происходит раскол, сейчас ведутся поиски “козлов отпущения", которых Путин сможет продемонстрировать народу.

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Также нельзя не упомянуть о постоянной смене планов этой “спецоперации" и смене повестки всех на всех федеральных новостных каналах. Каждый день что-то новенькое: от “взятия Украины за 3 дня" до “освобождения Донбасса".

Все эти факты говорят о ежедневных провалах, колоссальных потерях российской армии на поле боя и угасающей российской экономике, которая издает предсмертные хрипы под давлением беспрецедентных международных санкций.