В результате атаки на Курскую область есть пострадавшие в рядах оккупантов: всплыли подробности

В России продолжают принимать "приветы" в виде украинских дронов. За 19-20 июня только в Курской области были ранены пятеро российских оккупантов.

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Среди пострадавших – сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности РФ. Об этом сообщает российское издание ASTRA.

Так, в районе населенного пункта Гордеевка рядом с российско-украинской границей 20 июня ранения получили трое сотрудников ФСБ.

"Как стало известно ASTRA, 20 июня сразу трое сотрудников пограничной службы ФСБ были ранены в результате атаки дрона в районе курского села Гордеевка — в километре от границы с Украиной", – отмечено в сообщении.

Также издание утверждает, что еще один российский военнослужащий пострадал вследствие сброса взрывного устройства з БпЛА на позиции российской армии под деревней Новая Николаевка (расположена в 2,5 км от российско-украинской границы).

А на следующий день очередной оккупант получил осколочные ранения возле хутора Олешня, до границы с Украиной от него – всего порядка 200 м.

Напомним, ранее в РФ пожаловались, что ВСУ ударили по их ПВО в Белгородской области. Вооруженные силы Украины 20 июня якобы поразили пусковую установку противовоздушной обороны в Борисовском районе.

Также сообщалось, что 21 июня в российском Ростове вспыхнула база ресурсов снабжения МВД. В тушении пожара площадью не менее 700 кв м были задействованы 68 человек, 25 ед. техники, в том числе от МЧС 43 человека, 15 ед. техники.