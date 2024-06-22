В РФ пожаловались, что ВСУ ударили по их ПВО в Белгородской области. Фото

Вооруженные силы Украины 20 июня якобы поразили пусковую установку противовоздушной обороны в Борисовском районе Белгородской области. Установка ПВО была уничтожена недалеко от поселка Борисовка. Это уже второй за июнь удар по ПВО именно в этом районе.

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Об этом сообщает известный местный оппозиционный журналист Никита Парменов. Он ссылается на собственные источники, а также слова жителей Борисовки.

"Вчера в районе обстрела оцепили объездную дорогу и был виден черный дым. Это уже второе попадание по пусковым установкам ПВО в районе Борисовки. При предварительном обстреле погибли семь военнослужащих", – рассказывает Парменов.

Первое поражение ПВО в Борисовке произошло 11 июня. Тогда ВСУ нанесли удар по оккупантам двумя ракетами из РСЗО Himars.

Как сообщал OBOZ.UA, в тот день губернатор Белгородской области объяснял столб черного дыма, поднимавшийся над Борисовкой после удара по ПВО возгоранием сухой травы.

А в мае рядом с городом Короча в Белгородской области произошел пожар на трассе, ведущий на Белгород. Там тягач с танком на борту столкнулся на дороге с другим авто. Этот случай губернатор Белгородской области также объяснял возгоранием сухой травы.

Борисовский район расположен в юго-западной части Белгородской области; вместе с Грайворонским районами области он находится на границе с Украиной. Территория района составляет всего 650 кв.км, однако на нем есть два участка заповедника Белогорья "Лес на Ворскле" и "Острасьевые Яры".

Именно из последних российские оккупанты ведут обстрелы украинских территорий. По словам самих захватчиков, ракетные удары по Харьковщине наносятся, в том числе из систем ПВО С-300 и С-400.

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