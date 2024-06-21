В российском Ростове вспыхнула база ресурсов снабжения МВД. Видео

Вечером пятницы, 21 июня, в российском Ростове загорелся пожар на улице Вятской. Пылают здания Северо-Кавказской базы хранения ресурсов снабжения МВД.

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Об этом сообщают местные паблики. Также факт пожара подтвердили российские спасатели, однако, где именно горит, они не уточняют.

По предварительной информации, площадь пожара составляет уже 700 кв.м.

"В тушении задействовано 68 человек, 25 ед. техники, в том числе от МЧС 43 человека, 15 ед. техники", – цитируют в пабликах российскую службу по чрезвычайным ситуациям. Также сообщается, что угрозы дальнейшего распространения огня якобы нет.

В то же время, жители города распространяют видео пожара и добавляют, что ветер способствует распространению огня.

На Вятской улице, рядом с базой МВД, также расположена военная часть.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 20 июня беспилотники атаковали нефтебазу в Тамбовской области РФ. В результате удара на объекте возник сильный пожар. В России жалуются, что как минимум три украинских дрона-камикадзе нанесли удары по НПЗ.

Также в России в ночь на 20 июня снова пожаловались на атаку неизвестных БПЛА в Краснодарском крае – там якобы есть прилет по Афипскому НПЗ. Также было громко в населенном пункте Энем в республике Адыгея.

А в Азове, Ростовская область РФ, несколько дней продолжается пожар на нефтебазе, который атаковали дроны. Местные жители сообщают, что пламя из-за сильного ветра перекинулось на другие резервуары.

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