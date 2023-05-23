В РДК разоблачили российский фейк об уничтоженных в Белгородской области 'диверсантах'

В минобороны РФ на второй день операции Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" в Белгородской области поспешили отчитаться о якобы ликвидации "диверсантов". В РДК опровергли эту информацию.

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Там отметили, что среди бойцов корпуса потерь нет. Об этом сказано в сообщении в официальном Telegram-канале подразделения.

"Мы не знаем какие колонны техники уничтожил в своих сводках господин Конашенков, но у Русского добровольческого корпуса потерь нет", – заявили в РДК.

Там также прокомментировали фото убитых "диверсантов", которые распространяют в сети оккупанты. На этим снимках люди, одетые в пиксель, а бойцы РДК носят другой камуфляж – мультикам.

Легион "Свобода России" также отреагировал на заявление минобороны РФ. Там отметили, что освобождение Белгородской области продолжается, а позже сообщили, что российский легион "демилитаризовал" мотострелковую роту ВС РФ, уничтожив несколько единиц их бронетехники.

Отметим, что в России 23 мая заявили, что "ДРГ" в Белгородской области якобы была "заблокирована и разгромлена". Там отчитались о ликвидации более 70 человек и опубликовали кадры якобы с места событий.

В сети разгорелись споры из-за этого видео: многие комментаторы сочли "разгром "ДРГ" постановочным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В России 23 мая заявили о новой атаке "ДРГ" на Белгородскую область. По данным источников в украинской разведке, РФ хотела перебросить туда дополнительные войска.

– В Белгородской области России решили отменить режим контртеррористической операции. Однако там так и не пришли к согласию, что рассказывать россиянам об "украинской ДРГ".

– Заход "ДРГ" в Белгородскую область стал полной неожиданностью не только для Кремля, но, как выяснилось, и для российских спецслужб, а также министерства обороны. О том, к чему привела атака одного отряда "диверсантов", читайте в нашем материале.

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