"БНР" – это цветочки, вся Россия скоро будет в огне": к чему привела атака одного отряда "диверсантов"

Заход "ДРГ" в Белгородскую область стал полной неожиданностью не только для Кремля, но, как выяснилось, и для российских спецслужб, а также министерства обороны. Ситуация развивалась стремительно. Более суток российские силовики находились в роли беспомощных младенцев, не в силах совладать с отрядом "диверсантов", которые делали что хотели: захватывали погранзаставы, КПП и даже населенные пункты противника.

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"Прогулка" на родину

Сказать, что россияне пребывают в шоке от происходящего – значит ничего не сказать. Как и поверить в то, что граница настолько дырявая, а "диверсионно-разведывательная группа" может спокойно нейтрализовать сотрудников погранслужбы ФСБ, захватить контрольно-пропускные пункты и другие объекты на территории РФ. Еще недавно такой поворот событий кто-то мог бы посчитать фантазией, однако это реальность.

Забавно, но "русские освобождают русских". По словам представителя Главного управления разведки МОУ Андрея Юсова, Русский добровольческий корпус (РДК) и Легион "Свобода России" действуют в рамках украинского правового поля в составе Сил обороны, но на территории РФ действуют автономно.

Как подтверждение – среди "диверсантов" и бывший сотрудник ФСБ Илья Богданов, которого российские спецслужбы ранее пытались ликвидировать на территории нашей страны.

Несмотря на то, что участники рейда – граждане РФ, там их упорно продолжают называть "украинскими боевиками". После того, как стало известно о взятых ими под контроль нескольких населенных пунктов в Белгородской области, российские военкоры сделали вброс, что "диверсанты" ушли за ноль" – то есть вернулись в Украину. Практически одновременно с этим в Telegram понеслось о "ликвидации 39 боевиков". Но и то, и другое оказалось ложью, так как появились фото и видеодоказательства, что парни из РДК и ЛСР вполне себя неплохо чувствуют, захватили КПП в Грайвороне и отжали технику у ФСБ.

Провал на всех фронтах

Практически единственным спикером от власти, хоть как-то освещающим ЧП, стал губернатор Белгородской области. Фактически его бросили на амбразуру – мол, выкручивайся как хочешь, только всех успокой. Но это не сработало.

А когда сегодня, 23 мая, стало известно, что спустя больше суток "украинские диверсанты" никуда не исчезли, а продолжили свой победоносный рейд, паника накрыла россиян с головой.

В 12 часов дня в Telegram-канале легиона появилось сообщение, что рейд по освобождению Белгородской области продолжается.

После этого каналы оккупантов сообщили, что под контроль "укроДРГ" перешли еще два населенных пункта – Щетиновка и Горьковский. Затем появилась информация и о заходе "диверсантов" в Богун-Городок.

Хроники позора

Режим контртеррористической операции в Белгородской области был введен только спустя семь часов (!) с начала проникновения "ДРГ". В Кремле отделались объяснением, что происходящее – якобы попытка Украины отвлечь внимание от "захвата Бахмута российскими силами". Спустя сутки Песков был вынужден выдавить из себя что-то более многословное, однако в России сейчас говорят, что уж лучше бы он молчал.

"Это (заход "ДРГ". – Ред.) вызывает глубокую обеспокоенность и требует от нас больших усилий. СВО продолжается, чтобы не допускать такого впредь. Проводить специальное заседание Совбеза по ситуации в Белгородской области не планируется", – заявил 23 мая пресс-секретарь президента РФ.

А вопрос о том, почему контртеррористическая операция, объявленная в регионе еще в понедельник, продолжается больше суток, он переадресовал правоохранительным органам, ФСБ и минобороны РФ, по сути очертив крайних.

МО РФ, пытаясь хоть как-то реабилитироваться, разразилось стандартным победобесным заявлением. Оно нафантазировало, что "уничтожено более 70-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов". Это заявление вызвало смех даже в среде оккупантов.

Реакцию одиозных сторонников войны против Украины о происходящем в Белгородской области можно назвать одним словом: шок. Все обсуждают провал разведки, которая оказалась неспособной "раскрыть планы врага", ФСБ – в том числе и погранслужбы, которая находится в ее структуре, и непосредственно военных – то есть минобороны РФ.

Еще вчера, в первый день рейда в Белгородскую область, российские ресурсы пестрели сообщениями о стягивании в регион безумного количества силовиков, а также "элиты спецназа" для обезвреживания "украинских боевиков". Но самое интересное, что все они ничего не могли сделать.

Интересный факт: сначала в России говорили "всего лишь" о двадцати диверсантах, потом их количество увеличилось в два раза, а теперь уже доросло до 80-ти. Но ситуация, когда пусть даже восемь десятков беспрепятственно "гуляют" по территории приграничья РФ – это, конечно, жесткая оплеуха всем российским силовикам.

Если они не в состоянии защитить кусок границы (на минуточку: во время войны) и справиться с подобной атакой, то что они могут вообще? И именно это сейчас волнует всех россиян. Все больше говорят, что события в "БНР" – "это цветочки, а вся Россия скоро будет в огне".

Вечером стало известно, что режим КТО отменен, а министерство обороны РФ опубликовало кадры ударов по территории вокруг пограничного КП "Грайвороновское".

"Нюанс в том, что с гордостью демонстрируемая мощь применяется теперь по коренной российской территории. Это и есть прямой результат проводимой СВО, которая начиналась как "дойдем до Варшавы", но оказывается, по пути нужно как-то попытаться защитить Белгород", – емко описал ситуацию российский аналитик Анатолий Несмиян.

"Вторжение" в Белгородскую область РФ "взбодрило" и власти соседних приграничных – Курской и Брянской областей. И судя по тому, как развиваются события, в ближайшее время можно ожидать "продолжения банкета" – только в другом месте.