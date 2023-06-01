В РДК показали кадры боев в пригороде Шебекино: стрельба не стихает. Видео

В течение дня 1 июня на территории Белгородской области продолжаются активные боевые действия. Бойцы Российского добровольцеского корпуса заняли позиции в пригороде Шебекино.

Видео дня

Передовые отряды добровольцев уже находятся в населенных пунктах Новая Таволжанка и Титовка. Об этом сообщает Telegram-канал "Русский добровольческий корпус" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По информации добровольцев, боевые действия ведутся в предместьях Шебекино, в частности, недалеко от Новой Таволжанки и Титовки.

Российские добровольцы опубликовали фрагмент видео со стрелковым боем. Бойцы находятся вблизи одной из дорожных развилок и ведут огонь по врагу из зеленых насаждений, которые выступают естественной маскировкой для добровольцев.

Напомним, в стране-террористе РФ заявили, что на границе с Белгородской областью якобы идет бой. Россияне пожаловались, что "диверсанты" атаковали пропускной пункт "Шебекино" с помощью танков. В свою очередь, губернатор Белгородщины подтвердил эвакуацию местных жителей.

Ранее сообщалось, что бойцы Русского добровольческого корпуса нанесли удар по зданию МВД в городе Шебкино Белгородской области из реактивных систем залпового огня "Град". В момент удара там находились силовики и военные.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белгородской области России в ночь на 1 июня местные жители вновь пожаловались на мощные взрывы. Россияне паниковали и публиковали в сети видео "бавовны", а губернатор области Вячеслав Гладков заявил о "работе ПВО".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!