В разведке назвали основную функцию Пригожина: он не управляет 'вагнеровцами'

Основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин не руководит боевыми действиями, в которых участвуют наемники этой ЧВК. Он отвечает за обеспечение группировки "вагнеровцев".

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Ключевая роль Пригожина лежит в медийной плоскости, он занят созданием "политической перспективы" для "вагнеровцев" после смены режима президента РФ Владимира Путина. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, "повар Путина" Пригожин напрямую не руководит боевыми отрядами ЧВК "Вагнера". Его функция преимущественно медийная и политическая. Также он занимается финансированием и обеспечением ресурсной базы.

"Если мы говорим о Пригожине, то его ключевая функция – медийная и политическая. Он непосредственно не руководит боевыми отрядами, он не возглавляет штаб. Его задача – это обеспечение ресурсной базы, финансирование. Это, собственно, бизнес весь этот теневой на территории РФ и за границей. Ну и пиар, и политическое будущее", – сказал Юсов.

Под "политическим будущим", пояснил представитель ГУР МОУ, имеется в виду достижение одной из главных задач "вагнеровцев" в Украине - создание для них политической перспективы в России после смены президента РФ Владимира Путина.

И в том числе и для снижения активности ЧВК "Вагнер" в России были затеяны недавние кадровые перестановки в высшем военном руководстве РФ.

Также Юсов констатировал, что введенные против ЧВК "Вагнер" санкции и признание ее в США транснациональной преступной организацией уменьшат денежные потоки, которые оккупанты смогут использовать для войны против Украины.

Напомним, 26 января стало известно, что США признали транснациональной криминальной организацией ЧВК "Вагнер". Среди преступлений "вагнеровцев", совершенных ими в ходе поддерживаемых Россией конфликтов по всему миру, в Минфине США назвали нападения на женщин, детей и других гражданских лиц, похищения, совершение актов насилия, насильственное перемещение. Также отмечается, что наемники "Вагнера" причастны к нападениям на школы, больницы, религиозные объекты. Их действия представляют собой серьезное нарушение прав человека и международного гуманитарного права.

Решение о признании ЧВК "Вагнер" транснациональной криминальной организацией существенно ограничит, в частности, возможности для финансирования этой организации.

Также ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 185 компаний, помогающих России перевозить оружие и солдат. Активы этих компаний в Украине будут блокироваться, а их имущество будет использовано в оборонных целях.

Также украинские дипломаты будут работать, чтобы аналогичные решения по подсанкционным компаниям были приняты и другими странами. Попутно он поблагодарил всех партнеров, которые помогают усиливать ограничения против страны-агрессора.