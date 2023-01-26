ЧВК "Вагнер" признали транснациональной криминальной организацией: США расширили санкции против России

Соединенные Штаты Америки расширили санкции против России на 19 физических и 35 юридических лиц. Ряд лиц и компаний попали под ограничения из-за связей с ЧВК "Вагнер", а сама ЧВК объявлена транснациональной криминальной организацией.

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Как заявили в Минфине США, ЧВК "Вагнер" ("Группа Вагнера") возглавляется Евгением Пригожиным, "другом Путина и объектом многочисленных санкций США". ЧВК участвовала в поддерживаемых Кремлем боевых действиях по всему миру, а также активно задействована в войне против Украины, говорится в релизе.

"Сегодня (26 января. – Ред.) Группа Вагнера объявлена... иностранным лицом, которое представляет собой крупную транснациональную преступную организацию. Члены "Вагнера" постоянно занимаются серьезной преступной деятельностью", – говорится в сообщении.

В частности, это нападения на женщин, детей и других гражданских лиц, похищения, совершение актов насилия, насильственное перемещение. Также отмечается, что наемники "Вагнера" причастны к нападениям на школы, больницы, религиозные объекты. Их действия представляют собой серьезное нарушение прав человека и международного гуманитарного права, констатировали в Минфине США.

Кто еще попал под санкции

Санкции США также распространили на бывшего офицера российской разведки Валерия Захарова, который теперь связан с наемниками "Вагнера". Об этом свидетельствуют данные Минфина США.

В списке юрлиц также оказались компании, связанные с ЧВК "Вагнер" и лично ее руководителем Евгением Пригожиным. В частности, за связи с Пригожиным под санкции попала зарегистрированная в Санкт-Петербурге компания Africa Politology. А связи с его ЧВК обнаружились у таких юрлиц:

Kratol Aviation (Саудовская Аравия);

"Содружество офицеров за международную безопасность" (РФ);

Prime Security and Development (РФ);

Sewa Security Services (ЮАР);

Терра-Тех (РФ);

Spacety China (Китай).

Все эти организации "вагнеровцы" использовали в своих целях на территориях, где совершали военные преступления. Это как Украина, так и другие страны (в частности, ЦАР, Сирия).

Также в санкционный список попал Борис Рапопорт, соратник Владислава Суркова, экс-советник президента России, занимавшийся т. н. "проектом Новороссии", в частности работой над созданием т. н. "ЛНР" и "ДНР". Санкции ввели также в отношении вице-премьера РФ Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова. А под визовые ограничения попал 531 представитель вооруженных сил РФ.

Кроме того, санкции вводятся против 4 структур, связанных с холдингом "Интеррос" российского олигарха Владимира Потанина. В частности, это MK Interros Invest (РФ), которую Потанин вывел из кипрского офшора в Россию всего 10 дней назад, 16 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЧВК "Вагнер" занимается военизированной деятельностью по всему миру, в частности в Африке и на Ближнем Востоке, и становится все более активной в войне в Украине. При этом ЧВК "Вагнер" привлекает миллионы для финансирования войны в Украине благодаря добыче золота компанией в ЦАР.

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