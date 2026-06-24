Не успели добежать до укрытия: в больнице скончались мать и дочь, получившие ранения во время атаки РФ на Киев

В Киеве в одной из городских больниц скончались 30-летняя Дарья Гончар и её мать, получившие ранения во время очередной атаки РФ на столицу в ночь на 2 июня. Врачи две недели боролись за их жизнь, однако, к сожалению, спасти их не удалось.

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Об этом сообщили на странице проекта "#ШОТАМ" в социальной сети Instagram. Вечная память жертвам российского террора.

Что известно

"В больнице после двух недель борьбы за жизнь скончались донор #ШОТАМ Дарья и её мама", – говорится в сообщении.

Как отметили авторы проекта, Дарья Гончар вместе с мамой пострадали от массированной российской атаки на столицу 2 июня. Тогда они бежали в укрытие, но не успели – с тяжелыми ранениями их госпитализировали в реанимацию, где все это время боролись за жизнь. К сожалению, спасти их не удалось.

Главные истории дня

Российская атака

В ночь на вторник, 2 июня, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на украинскую столицу. На Киев летели группы дронов и различные типы ракет, раздалась серия взрывов. Много пострадавших, к сожалению, есть погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в понедельник, 1 июня, страна-агрессор Россия начала очередную массированную атаку на Украину. Враг запустил ударные дроны с различных точек, а также поднял в воздух стратегическую авиацию.

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