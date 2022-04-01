"Это не мы! Но они понимают, что такое может быть!" Данилов прокомментировал взрывы в Белгороде

Украина не имеет отношения к взрывам на нефтебазе Белгорода. Однако российские граждане должны понимать, что подобные события могут происходить по всей территории РФ.

Такое заявление сделал Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинского телемарафона. По его словам, "скапливаются противоречия" и российское общество "начинает кое-что понимать".

"К примеру, произошедшее на территории Белгородской народной республики. Взрывы на нефтебазе. Они почему-то говорят, что мы это сделали. На самом деле это совсем не соответствует действительности. Мы это не комментируем. Они должны понимать, что это может быть на всей территории РФ. Мы к ним не приходили, мы не шли к ним с войной", – сказал Данилов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно глава Белгородской области сообщил, что удар по нефтебазе якобы нанесли два украинских вертолета, которые зашли на территорию РФ на низкой высоте. Хотя "вертолеты ВСУ" больше были похожи на российские Ка-52, которых на вооружении украинской армии нет.

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