В порту 'Азов' в Ростовской области слышали взрывы: разгорелся пожар. Фото

Жители Ростовской области страны-агрессора России вечером в воскресенье, 22 сентября, пожаловались на взрывы. По предварительной информации, неспокойно было в районе порта "Азов".

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Об этом писали местные пропагандистские Telegram-каналы. Россияне отмечали, что между Азовом и Ростовом якобы работала противовоздушная оборона оккупационных войск.

В сети публиковали фото, на которых видны следы в небе от работы ПВО, а также сильный дым в районе порта.

В конце мая 2024 года сообщалось, что в порту в Ростовской области России загорелся терминал с ворованным украинским зерном. В порту "Азов" были зафиксированы прилеты.

СМИ писали, что именно через этот порт грузится большая часть ворованного украинского зерна.

Напомним, в ночь на 21 сентября дроны СБУ успешно отработали по двум военным объектам РФ: арсеналу в Тверской области, где оккупанты хранили, в частности, ракеты для комплексов "Искандер", а также по военному аэродрому Шайковка в Калужской области, где дислоцируются самолеты стратегической авиации Ту-22М, наносящие удары по Украине. Также Силами обороны был поражен военный склад в Краснодарском крае и охранявшая его российская РЛС "Подлет".

За несколько дней до этого Украина атаковала крупнейший за всю войну склад в РФ возле населенного пункта Торопец Тверской области, там могли храниться до 30 тысяч тонн боеприпасов, включая северокорейские снаряды. От пораженного 21 сентября арсенала этот объект находился примерно в 15 км.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 сентября на взрывы пожаловались жители Саратовской области. Российский регион якобы был атакован ударными беспилотниками. В частности, громко было в районе военного аэродрома "Энгельс".