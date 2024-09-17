На аэродроме 'Энгельс' в Саратовской области раздаются взрывы: там базируются стратегические бомбардировщики. Видео

Жители Саратовской области страны-агрессора России в ночь вечером в понедельник, 16 сентября, пожаловались на взрывы. Российский регион якобы был атакован ударными беспилотниками.

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Об этом писали в сети российские пропагандистские каналы в Telegram. В частности, громко было врайоне военного аэродрома "Энгельс", откуда часто взлетают стратегические бомбардировщики оккупантов Ту-95 для нанесения ударов по Украине.

В сети публиковали видео, на котором слышно взрывы и якобы работу российской ПВО по дронам.

Напомним, что утром 26 августа в Саратовской области РФ пожаловались на атаку БПЛА, в том числе в районе военного аэродрома "Энгельс-2". После взрывов россияне заявили о повреждении многоэтажек в этом городе и облцентре – якобы из-за падения обломков дронов.

Российское минобороны утверждало об "успешном сбивании 20 БПЛА" в целом ряде регионов.

Как известно, с началом российского вторжения в Украину "Энгельс" стал одним из российских аэродромов, который используется агрессором для нанесения ракетных ударов по Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, российский аэродром "Энгельс-2" уже был атакован, в том числе под утро 20 марта. Тогда спецоперацию провело ГУР МО Украины, используя отечественные БПЛА.

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