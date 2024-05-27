В порту в Ростовской области РФ загорелся терминал с ворованным украинским зерном. Видео

В России мощно пылает в порту "Азов" в Ростовской области. По предварительной информации , горит транспортная лента Азово-Донского зернового терминала.

Об этом сообщают Telegram-каналы страны-агрессора. Отмечается, что именно через него грузится большая часть ворованного украинского зерна.

Впрочем, традиционно, власти окупантов, в частности министерство чрезвычайных ситуаций, опровергают эту информацию и рассказывают, что "задымления нет".

На прошлой неделе стало известно о том, что российские захватчики вывозят зерно из временно оккупированной части Херсонской области в Республику Карелию (РФ). Враг может использовать украденное зерно из Украины в качестве "валюты" для расчета за импорт подсанкционных товаров.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Россия начала продавать зерно с оккупированных агрессором территорий юга Украины в Венесуэлу. Первый груз украденной мелитопольской пшеницы будет доставлен судном "Енисей".

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