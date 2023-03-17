Погибли четыре человека: всплыли новые подробности взрыва и пожара в управлении ФСБ в Ростове

Появились новые подробности взрыва и пожара в здании пограничного управления ФСБ РФ. В результате погибли четыре человека.

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Об этом сообщает местное издание 161.RU, ссылаясь на информацию источника в силовых структурах. Так, в пятницу было обнаружено тело еще одного человека, погибшего во время пожара в гараже.

"Нашли на первом этаже под руинами второго. Практически полностью сгорел", – сказал источник.

Таким образом, погибшими считаются четыре человека. Пострадали в результате пожара как минимум пять человек.

При этом официально ни ФСБ, ни МЧС, ни следственные органы не сообщают о погибших и почти не комментируют произошедшее.

Следует отметить, что днем 16 марта в городе Ростов-на-Дону произошел сильный пожар в здании пограничного управления ФСБ РФ. Перед вспышкой очевидцы слышали взрыв.

В федеральной службе безопасности России утверждали, что звук взрыва в Ростове-на-Дону во время пожара на территории их пограничного управления является следствием возгорания горюче-смазочных материалов. Почему эти материалы загорелись, в ведомстве конкретизировать не стали. В Украине же инцидент назвали разгоранием внутреннего конфликта в РФ, в который наша страна "не вмешивается, но с удовольствием наблюдает", а также проявлением панических настроений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ростовской области РФ загорелся нефтепровод на территории нефтеперерабатывающего завода. Причиной пожара были названы нарушения технологического процесса.

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