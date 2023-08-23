В Подмосковье вспыхнул сильный пожар на строительном рынке: тушили полсотни пожарных. Видео

В России под Москвой вспыхнул пожар на строительном рынке. Инцидент произошел вечером 22 августа в селе Павловская Слобода Истринского района.

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Как заявили в МЧС РФ, огнем оказалась охвачена площадь 675 квадратных метров. Тушить пожар поехали 50 человек и 15 единиц техники (фото и видео размещены внизу новости).

О пожаре сообщили по состоянию в 21:45, позже российские МЧСники отчитались о его ликвидации.

Причиной якобы стало нарушение противопожарных требований во время сварочных работ.

Происшествием занимается прокуратура, пишут росСМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Прошлой ночью в Москве закрывали аэропорты, власти пожаловались, что обломки дрона упали на дом в подмосковном Красногорске. Взрывы также слышали в Строгино.

– Утром 21 августа во всех аэропортах Москвы также объявляли план "Ковер" якобы из-за атаки БПЛА. Минобороны РФ заявило о работе ПВО.

– Пропагандистка Симоньян заявила, что один из дронов упал недалеко от ее дома в Истринском районе.

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