В Москве вспыхнул пожар в здании военкомата в Колодезном переулке. Возгорание произшло в здании, где также располагаются офисы, кафе и СПА-салон.

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Для тушения пожара привлекли 15 расчетов пожарных. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщили российские пропагандистские СМИ.

"Пожар произошел в здании, в котором находится военкомат, в Колодезном переулке в Москве, сообщили нам в экстренных службах. Прибывшие пожарные наблюдают открытое горение на шестом этаже здания. В нем также располагаются офисы, кафе и СПА. На место направили 15 расчетов пожарных", – пишут пропагандисты ТАСС.

В 6-этажном здании расположен Объединенный военный комиссариат Преображенского района.

В 9:09 пропагандисты заявили о "ликвидации возгорания".

Согласно официальной версии "о пострадавших пока не сообщалось". В то же время нет никаких данных о причинах пожара.

Напомним, ранее стало известно, что ранним утром 22 мая в Москве в ДТП попала машина патриарха РПЦ Кирилла. Сообщается об одном пострадавшем. Был ли в авто сам Кирилл – неизвестно.

При этом момент столкновения зафиксировали камеры наблюдения. Судя по появившемся в сети видео, автомобиль патриарха РПЦ на большой скорости врезался в другую машину, выезжавшую из переулка.