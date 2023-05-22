В Москве вспыхнул пожар в военкомате: с огнем сражались 15 расчетов спасателей. Фото
В Москве вспыхнул пожар в здании военкомата в Колодезном переулке. Возгорание произшло в здании, где также располагаются офисы, кафе и СПА-салон.
Для тушения пожара привлекли 15 расчетов пожарных. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщили российские пропагандистские СМИ.
"Пожар произошел в здании, в котором находится военкомат, в Колодезном переулке в Москве, сообщили нам в экстренных службах. Прибывшие пожарные наблюдают открытое горение на шестом этаже здания. В нем также располагаются офисы, кафе и СПА. На место направили 15 расчетов пожарных", – пишут пропагандисты ТАСС.
В 6-этажном здании расположен Объединенный военный комиссариат Преображенского района.
В 9:09 пропагандисты заявили о "ликвидации возгорания".
Согласно официальной версии "о пострадавших пока не сообщалось". В то же время нет никаких данных о причинах пожара.
Напомним, ранее стало известно, что ранним утром 22 мая в Москве в ДТП попала машина патриарха РПЦ Кирилла. Сообщается об одном пострадавшем. Был ли в авто сам Кирилл – неизвестно.
При этом момент столкновения зафиксировали камеры наблюдения. Судя по появившемся в сети видео, автомобиль патриарха РПЦ на большой скорости врезался в другую машину, выезжавшую из переулка.
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