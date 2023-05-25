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В Москве горит здание минобороны РФ: местные пожаловались на едкий запах. Видео

София Закревская
Новости России
1 минута
2,5 т.
В Москве горит здание минобороны РФ: местные пожаловались на едкий запах. Видео

В ночь на четверг, 25 мая, в здании министерства обороны России в центре Москвы вспыхнул пожар. Местные жители жаловались на задымление и едкий запах гари в воздухе.

Видео дня

Утверждается, что пожар произошел на одном из балконов. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на МЧС (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Москве горит здание минобороны РФ: местные пожаловались на едкий запах. Видео
В Москве горит здание минобороны РФ: местные пожаловались на едкий запах. Видео

На место происшествия прибыли экстренные службы. Причина возгорания пока неизвестна.

Потом, когда дым уже рассеялся, в воздухе все равно чувствовался сильный запах горелого пластика.

Позже росСМИ запустили версию о том, что никакого пожара якобы не было, а задымление возникло от запуска генератора.

"Факт возгорания не подтвержден, поскольку по прибытии пожарных подразделения возгорание не обнаружено. Так же как и сведений о пострадавших не поступало", – заявили в  ГУ МЧС РФ по Москве.

В Москве горит здание минобороны РФ: местные пожаловались на едкий запах. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в ту же ночь в подмосковном Одинцово вспыхнул сильный пожар на строительном рынке "Акос". В небо поднялся огромный столб дыма, который было видно издалека.

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