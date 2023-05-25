В Москве горит здание минобороны РФ: местные пожаловались на едкий запах. Видео

В ночь на четверг, 25 мая, в здании министерства обороны России в центре Москвы вспыхнул пожар. Местные жители жаловались на задымление и едкий запах гари в воздухе.

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Утверждается, что пожар произошел на одном из балконов. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на МЧС (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На место происшествия прибыли экстренные службы. Причина возгорания пока неизвестна.

Потом, когда дым уже рассеялся, в воздухе все равно чувствовался сильный запах горелого пластика.

Позже росСМИ запустили версию о том, что никакого пожара якобы не было, а задымление возникло от запуска генератора.

"Факт возгорания не подтвержден, поскольку по прибытии пожарных подразделения возгорание не обнаружено. Так же как и сведений о пострадавших не поступало", – заявили в ГУ МЧС РФ по Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ту же ночь в подмосковном Одинцово вспыхнул сильный пожар на строительном рынке "Акос". В небо поднялся огромный столб дыма, который было видно издалека.

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