Диверсанты устроили 'бавовну' в Московской области и Калуге: ГУР озвучило успешные результаты

В ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты устроили оккупантам "бавовну" в Московской и Калужской областях. В результате был уничтожен топливозаправщик, а также четыре единицы автомобильной техники с прицепами.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Там отметили, что диверсанты отличились удачными действиями на территории военного городка 2-й мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии РФ, где был уничтожен топливозаправщик.

Это подразделение оккупационных войск входит в Западный военный округ и базируется в воинской части 23626 в поселке Калининец Наро-Фоминского района Московской области.

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Кроме того, в Калуге на территории военного городка 60-го арсенала вооружения (в/ч 42702) диверсанты уничтожили четыре единицы автомобильной техники с прицепами.

В ГУР также пообещали позже показать кадры "бавовны".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 24 сентября в Курске заявили об атаке БПЛА на админздание. В воскресенье там празднуют 991-летие города.

– Наши источники в ГУР рассказали, что в Курске, предварительно, было атаковано здание ФСБ, а также НПЗ, находящийся недалеко от аэродрома.

– Вечером 22 сентября взрывы прогремели в российской Казани, на территории промзоны. РосСМИ выдали, что причиной якобы стал "выхлоп двигателя" одного из авто на стоянке.

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