В Подмосковье оккупант захватил элитный дом, где раньше жил Янукович. Фото
Вооруженный мужчина в военной форме проник на территорию дома в элитном коттеджном комплексе "Шервуд" в Московской области. Он также взял в заложники двух сотрудников частного охранного предприятия и полицейского.
Мужчина вел себя неадекватно и заявлял, что недавно вернулся с войны в Украине. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Сообщение о взломе одного из домов поступило охране коттеджного посёлка. Приблизившись к дому, охранники увидели разбитое окно на первом этаже, а в помещении были разбросаны патроны и магазины. Также внутри дома охранники увидели мужчину в военной форме и бронежилете.
Нападавший вел себя неадекватно и кричал, что "влезть в дом ему приказал Бог". Также он успел рассказать охранника, что недавно вернулся с войны в Украине.
Также росСМИ сообщают, что заложники смогли выбраться из дома, а сотрудники росгвардии начали штурм дома. Примечательно, что нападавший отказался сдаваться и оказывал сопротивление.
По словам местных жителей, раньше в этом доме жил экс-президент Украины Виктор Янукович.
"Занял дом, потому что он продавался и никем не использовался. Дом не чужой, он принадлежит Богу", – сказал боевик.
По предварительным данным, нападавшего зовут Вячеслав, ему 36 лет. Он периодически продолжает вести стрельбу из автомата Калашникова.
Напомним, весной 2023 в селе Плавна Брянской области РФ российский мобилизованный взял в заложники офицеров и своих сослуживцев. Он был вооружен автоматом и гранатами.
Ранее сообщалось, что оккупант из Нижегородской области РФ вернулся домой с фронта в Украине и в порыве ярости изрезал жену ножом до смерти. Ужасную картину наблюдали их малолетние дети 6 и 7 лет.
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