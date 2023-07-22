В Подмосковье оккупант захватил элитный дом, где раньше жил Янукович. Фото

Вооруженный мужчина в военной форме проник на территорию дома в элитном коттеджном комплексе "Шервуд" в Московской области. Он также взял в заложники двух сотрудников частного охранного предприятия и полицейского.

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Мужчина вел себя неадекватно и заявлял, что недавно вернулся с войны в Украине. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сообщение о взломе одного из домов поступило охране коттеджного посёлка. Приблизившись к дому, охранники увидели разбитое окно на первом этаже, а в помещении были разбросаны патроны и магазины. Также внутри дома охранники увидели мужчину в военной форме и бронежилете.

Нападавший вел себя неадекватно и кричал, что "влезть в дом ему приказал Бог". Также он успел рассказать охранника, что недавно вернулся с войны в Украине.

Также росСМИ сообщают, что заложники смогли выбраться из дома, а сотрудники росгвардии начали штурм дома. Примечательно, что нападавший отказался сдаваться и оказывал сопротивление.

По словам местных жителей, раньше в этом доме жил экс-президент Украины Виктор Янукович.

"Занял дом, потому что он продавался и никем не использовался. Дом не чужой, он принадлежит Богу", – сказал боевик.

По предварительным данным, нападавшего зовут Вячеслав, ему 36 лет. Он периодически продолжает вести стрельбу из автомата Калашникова.

Напомним, весной 2023 в селе Плавна Брянской области РФ российский мобилизованный взял в заложники офицеров и своих сослуживцев. Он был вооружен автоматом и гранатами.

Ранее сообщалось, что оккупант из Нижегородской области РФ вернулся домой с фронта в Украине и в порыве ярости изрезал жену ножом до смерти. Ужасную картину наблюдали их малолетние дети 6 и 7 лет.