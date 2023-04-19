Россиянин вернулся с войны в Украине и убил жену на глазах у малолетних детей. Фото

Оккупант из Заволжья Нижегородской области вернулся домой с фронта в Украине и в порыве ярости изрезал ее ножом до смерти. Ужасную картину наблюдали их малолетние дети 6 и 7 лет, теперь им грозит интернат.

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Об этом сообщили российские СМИ. Тело погибшей россиянки уже несколько дней находится в морге, забрать и похоронить женщину некому.

Единственные, кто отозвался на беду в семье захватчиков, это родительский комитет из школы сыновей-первоклассников убийцы. Они собирают средства для сирот на похороны.

"Соцзащита даёт материалку только родственникам, а мы чужие люди. Мы всем классом собираем средства, чтобы хотя бы похоронить её. Хоронить тоже будем сами. По всей школе тоже объявили сбор средств, но на похороны не хватает. Дети в сильнейшем шоке от этого кошмара", – указано в сообщении.

От действий оккупантов страдают не только украинские дети, но и их собственные. Родственники малышей, чей отец отправится в тюрьму, отказались брать над ними опеку, поэтому судьба их незавидна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Краснодаре на россиянина составили админпротокол из-за "дискредитации российской армии". Он якобы выбросил в урну врученную ему листовку с рекламой службы по контракту в рядах ВС РФ.

А в Пермском крае школьников заставили благодарить российских оккупантов и готовить для них подарки. Ученики младших классов заметно растерялись и как в землю вросли.

"А чего тишина? Не репетировали, да? Вот давай еще раз повтори. Я говорю: раз, два, три – и ты говоришь, хорошо? Всё, раз, два, три", – пожурила малышей пропагандистка, которая организовала этот перфоманс.