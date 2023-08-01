В РФ новая волна поджогов военкоматов: почти все задержанные – женщины

В стране-террористе Российской Федерации новая волна поджогов военкоматов. Всего за сутки центры комплектования были повреждены в Находке, Сестрорецке, Ставрополе, Майкопе и Ишимбае.

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Почти все задержанные – женщины. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

К примеру, за попытку поджога здания военного комиссариата в Ишимбае российские силовики задержали 18-летнюю продавщицу магазина "Детский мир". По их данным, она якобы пришла к военкомату, разлила у двери горючую жидкость и подожгла ее. Девушка успела убежать, но вскоре была задержана.

Ещё одна 21-летняя девушка была задержана за попытку поджога военного комиссариата в Адыгее. Она также якобы пришла к военкомату в Майкопе с 4 коктейлями Молотова и пакетом с двумя бутылками для розжига. Однако, не успев совершить поджог, она была задержана сотрудниками российской полиции.

В Сестрорецке задержали 53-летнюю женщину, которая вошла в здание военкомата с тремя коктейлями Молотова и сообщила, что планирует сжечь всё вокруг.

Также была задержана и поджигательница военкомата в Ставрополе.

В то же время, в Находке же поджигателем оказался мужчина. Он также кинул две бутылки с зажигательной смесью в окно военкомата и скрылся. Сейчас его ищут.

"Практически все задержанные стали жертвами телефонных мошенников. Они были убеждены, что своими действиями помогают ловить преступников", – отметили в Telegram-канале Baza.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Предыдущей ночью в российском Санкт-Петербурге мужчина протаранил ворота во двор военкомата машиной и пытался сжечь его. Инцидент произошел на улице Чайковского.

– В оккупированной Феодосии задержали 51-летнюю учительницу, подозреваемую в попытке поджога военкомата. В ее телефоне нашли переписку с куратором, к которому она, якобы, обращалась за помощью.

– В британской разведке отметили, что население РФ все больше испытывает на себе влияние войны с Украиной. Переломным моментом стали атаки беспилотников на Москву и ускорение мобилизации.

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