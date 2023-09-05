В Москве сожгли авто гендиректора КБ, работающего над оборудованием для GPS и ГЛОНАСС. Видео

В Москве неизвестные в ночь на 5 сентября подожгли на закрытой парковке автомобиль Toyota Land Cruiser. Машина сгорела дотла, стоящие рядом автомобили также пострадали от огня.

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Сожженное авто принадлежало гендиректору конструкторского бюро "Навис, производящего аппаратуру для ГЛОНАСС, GPS, GALILEO и их функциональных дополнений и работает на минобороны РФ. Подробности, а также видео с места событий опубликовал российский Telegram-канал Shot.

Паблик пишет, что автомобиль главного конструктора ГЛОНАСС сгорел на закрытой парковке в районе Строгино в Москве в ночь на 5 сентября. Его подожгли около 2 часов ночи.

"Двое неизвестных подожгли Toyota Land Cruiser Валерия Бабакова и скрылись с места происшествия — дверь закрытой парковки открыть не смогли и перепрыгнули через забор. Огонь перекинулся на стоящие рядом Mazda и BMW, они повреждены", – отмечено в сообщении.

Прибывшие на место экстренные службы ликвидировали пожар. От автомобиля после этого мало что осталось.

По данным паблика, сгоревшая Toyota Land Cruiser принадлежала гендиректору конструкторского бюро "Навис" Валерию Бабакову. Возглавляемое им предприятие специализируется на произвосдтве аппаратуры для систем навигации ГЛОНАСС, GPS, GALILEO и их функциональных дополнений.

"Бабаков ранее руководил работами по созданию первых в СССР приборов, использующих сигналы спутниковых систем "Цикада", "Парус" и "Транзит", является конструктором НАП ГЛОНАСС", – отмечено в сообщении.

Возглавляемое Бабаковым КБ "Навис" позиционирует себя производителем товаров для гражданского потребления. Однако эксперты RUSI еще в 2022 году заявляли, что это предприятие производит критически важные технологии для государственной программы производства ракет и тесно сотрудничает с правительством России и оккупационной армией.

КБ "Навис", в частности, занимается создание технологий, использующих сигналы ГЛОНАСС и GPS, в том числе навигационного оборудования для морских, авиационных и других сфер.

Так, это предприятие производит навигационную аппаратуру СН-99 для российских крылатых ракет 9М727 (комплекс "Искандер") и Х-101 (стратегическая ракета типа "воздух-земля" большой дальности), а также навигационные комплексы для российских дронов.

Также оно поставляет российской армии навигационные системы "БРИЗ-КМ-И". Этот тип устройств широко используют российские оккупационные войска и особенно разведчики для точного определения собственного месторасположения и оценки координат для точных артиллерийских и воздушных ударов по местонахождению противника.

И продукция КБ "Навис" с высокой долей вероятности стала компонентом подготовки России к вторжению в Украину. Только в 2019 году 72,6% контрактов компании составляли именно контракты с МО РФ. Всего в том году от российского оборонного ведомства "Навис" получил около 3,5 млрд рублей, что было эквивалентно 55 млн долларов.

Напомним, 1 сентября после атаки дронов под Москвой загорелся цех по производству электроники для ракет. В ходе пожара, по некоторым данным, могли сгореть компоненты к "Калибрам", которыми РФ регулярно атакует Украину.

В тот день из-за атаки БпЛА в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" в очередной раз объявили план "Ковер", задержав рейсы на вылет и прилет.