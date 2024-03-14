В ответ Зеленскому: Медведев выдвинул свою 'формулу мира' и размечтался о 'воссоединении' Украины и РФ

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев решил в очередной раз выдвинуть свои условия Украине. На этот раз он размечтался о капитуляции нашей страны и предложил так называемую альтернативную "формулу мира".

В своем больном воображении Медведев выдал, что мир должен признать "нацистский характер" политического режима в Украине. Своими фантазиями он поделился с кремлевскими пропагандистами.

Украинофоб пожаловался, что Киев не хочет вести переговоры с российским террористическим режимом, поэтому предложил "российскую формулу мира". Медведев размечтался, что все органы власти в Украине по требованию РФ должны уйти в отставку, а оккупанты в это время якобы создадут "временный парламент", который признает территорию Украины "частью России".

Более того, Медведев заявил, что ООН должна признать "утрату Украиной международной правосубъектности и невозможность вступления без согласия России в военные альянсы". При этом он добавил, что Киев якобы должен выплатить стране-террористу РФ "репарации".

Еще одна больная фантазия украинофоба – "воссоединение всей территории Украины с Россией". При этом Медведев назвал "формулу мира" президента Владимира Зеленского "сюрреалистичной".

Ранее Медведев заявил, что Россия намерена захватить "неотъемлемые территории России" в Украине. В них он включил всю левобережную часть Украины и значительную часть правобережья, озвучивал российский чиновник и претензии на Киев.

Как сообщал OBOZ.UA, Медведев повторил фразу кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что "границы России нигде не заканчиваются". Также он заявил, якобы "Украина – это, безусловно, Россия". С соответствующими тезисами украинофоб выступил на пропагандистском форуме "Всемирный фестиваль молодежи".

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