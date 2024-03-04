"Похмелиться не дали?" Медведев заявил, что границы России "нигде не заканчиваются", вспомнив Украину, и был высмеян. Видео

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев повторил фразу кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что "границы России нигде не заканчиваются". Также он заявил, якобы "Украина – это безусловно Россия".

С соответствующими тезисами пособник Кремля выступил на пропагандистском форуме "Всемирный фестиваль молодежи". Это мероприятие организовали в Сочи с 1 по 7 марта по личному указу Путина.

"О наших границах точно и лаконично высказался президент: "Границы России нигде не заканчиваются". Это очень хорошие слова", – заявил политик во время марафона, который пропагандисты назвали "Знание. Первые". В лого они использовали намек на символ войны РФ против Украины – Z.

Также скандальный российский экс-президент сказал, что "важно осознать, где и как очерчены границы России в наше время и каковы они могут быть в будущем".

Он подтвердил территориальные претензии РФ, утверждая: мол, фразы о том, что Украина – не Россия, быть не должно. "Эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина – это безусловно Россия", – заявил Медведев, а аудитория, которую собрали в зале, бурно зааплодировала.

В социальных сетях реакция на высказывания политика была не такой восхищенной. Пользователи Telegram обратили внимание на нелепый костюм Медведева, его безумные убеждения и агрессивную манеру выступления.

"Димону принесли контурную карту?" "Димону не принесли похмелиться", "Начало тоста?" "Очертили [границы] не помню уже какого цвета линиями", "Сумасшедший шут Путина", "Костюмчик от Доктора Зло остался", "Медведев стал амбассадором бренда одежды Соловьева", – пишут интернет-пользователи.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Медведев заговорил об угрозе применения ядерного оружия и размечтался об украинской Одессе. Мол, в России заждались "возвращения" этого города.

– Официальный представитель Европейского Союза Петер Стано пошутил, что Медведев "не скрывает свой ментальный диагноз и просто пытается привлечь к себе внимание".

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