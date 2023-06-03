В Оренбургской области РФ произошел пожар на предприятии 'Уральская сталь', поднялся черный дым. Видео

В Оренбургской области РФ вечером 3 июня произошел пожар. Огонь поглотил предприятие "Уральская сталь". В окрестностях поднялся черный дым.

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Соответствующее видео появилось в Telegram. Пожар произошел на коксохимическом производстве произошло возгорание замазученного участка (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как сообщили в МЧС региона, пострадавших нет. По причинам случившегося ведется разбирательство.

Но на данный момент в регионе объявлен пятый, самый высокий класс, пожарной опасности.

Кроме того, известно, днем 2 июня в областном центре произошел очередной пожар. На улице Ленинской загорелся недострой и надворные постройки. Огонь чуть было не перекинулся на жилые дома.

Отметим, на территории страны-агрессора России случилось новое ЧП. Шебекино Белгородской области, которое находится близ границы с Украиной, вновь затянуло дымом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в стране-террористе РФ заявили, что на границе с Белгородской областью якобы идет бой. Россияне пожаловались, что "диверсанты" атаковали пропускной пункт "Шебекино" с помощью танков.

В Белгородской области России в ночь на 1 июня местные жители вновь пожаловались на мощные взрывы. Россияне паниковали и публиковали в сети видео "бавовны", а губернатор области Вячеслав Гладков заявил о "работе ПВО".

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