В Омске вспыхнул мощный пожар, горят емкости с нефтепродуктами. Фото и видео

В российском Омске в четверг, 25 апреля, вспыхнул мощный пожар, который тушат в том числе и с вертолета. По предварительным данным, горят емкости с нефтепродуктами.

Об этом сообщают российские СМИ. "Сегодня, 25 апреля, омичи заметили клубы черного дыма в небе над Нефтяниками", – говорится в сообщении.

По словам местных жителей, над местом пожара летал вертолет МЧС РФ.

Уточняется, что пожар произошел в районе Красноярского тракта. В региональном МЧС обещали позже предоставить информацию о происшествии. По предварительным данным, пострадавших нет.

Отмечается, что горят бочки с горючим.

Пожар был локализован в 13:25, площадь пожара составила 1000 кв.

Стоит отметить, что ночью 24 апреля Смоленскую, Липецкую и Воронежскую области атаковали беспилотники. Под ударом оказались топливно-энергетические объекты, промышленная инфраструктура, нефтебаза и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК).

По данным издания Bloomberg, нефтепереработка на российских заводах в апреле 2024 года упала практически до годового минимума. НПЗ выдавали только 5,23 млн продукции в сутки, что является самым низким уровнем с мая 2023-го. Ключевой причиной падения стали ремонты заводов, пострадавших от атак беспилотников СБУ.

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