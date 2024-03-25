'В окружении Путина все понимают, но не будут признавать': эксперт оценил последствия ударов по российским НПЗ

Украина продолжает наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). В окружении кремлевского диктатора Владимира Путина все понимают, но признавать не собираются.

Такое мнение в эфире OBOZ.TALK озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, удары по "нефтедолларам" сильно влияют на экономику страны-агрессора.

"Они это понимают, но они не будут признавать это. Ибо признание этого – это позор. Они будут рассказывать о том, что было сбито сто тысяч пятьсот БПЛА. Но почему произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе? Ну, это упали обломки. Вот именно из-за этого. То есть они никогда не признают, что они сейчас уже получили поражение в этом вопросе", – сказал Коваленко.

Напомним, в ночь на 23 марта в Самарской области России вспыхнул Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Местные жители заявили, что перед пожаром слышали звуки беспилотников – раздались два взрыва.

Ранее сообщалось, что в Самарской области России группа диверсантов пыталась взорвать железнодорожный мост через реку Чапаевку. Та же ДРГ устроила атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) региона.

Как сообщал OBOZ.UA, удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) вряд ли смогут дестабилизировать мировой рынок нефти и нефтепродуктов. Ведь если российский экспорт нефтепродуктов будет падать, то на рынке просто появится больше нефти из России.

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