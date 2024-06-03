В Новосибирске произошел мощный пожар на складе с ГСМ, валит дым. Фото и видео

В российском Новосибирске утром 3 июня вспыхнул пожар на складе с горюче-смазочными материалами, над городом поднялся столб черного дыма. Огонь охватил площадь 4,5 тыс. квадратных метров, по предварительным данным, пострадали два человека.

Как сообщили в МЧС РФ, тушить возгорание прибыли 66 пожарных и 20 единиц техники, к месту тушения направили пожарный поезд. Также были опубликованы кадры тушения мощного пожара.

Тем временем местные СМИ сообщили, что из горящего здания вынесли двух человек, которых пытаются реанимировать.

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