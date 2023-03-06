В Новосибирске подожгли центр, в котором собирают "гумпомощь" для российских оккупантов. Фото

В российском Новосибирске неизвестный совершил поджог центра, где собирали помощь для оккупантов, воюющих против Украины. Это произошло рано утром, около 4:00 (по местному времени), в понедельник, 6 марта.

Видео дня

Об инциденте сообщил один из пропагандистских Telegram-каналов. Судя по фотографиям, опубликованным в сети, поврежден пол здания, стол, окно, но сотрудникам частного охранного предприятия (ЧОП) удалось потушить огонь.

"Гуманитарную помощь" для военных преступников сторонники "спецоперации" собирали в местном ресурсном центре муниципального учреждения "Активный город". Согласно информации из открытых источников, их в Новосибирске 15. Там также плели маскировочные сетки для оккупантов.

Пропагандисты пишут, что неизвестный разбил окно и бросил внутрь ткань, пропитанную зажигательной смесью.

"Она упала на бетонный пол. После того как сработала сигнализация, на место приехали сотрудники ЧОП и затушили дотлевающую тряпку. Поджигателя ищут", – сказано в сообщении.

Этот же центр пытались сжечь неделю назад, но попытка была неудачной, отметили в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 5 марта в Видном (Московская область РФ) на территории коксогазового завода "Москокс" произошли взрыв и пожар. Заявлялось, что огнем была охвачена насосная колонна с бензолом и цех улавливания.

– 14 февраля в Москве тоже произошел сильнейший пожар – в районе Научно-исследовательского института. Пропагандисты писали, что воспламенилось здание автосервиса, расположенное рядом с учреждением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!