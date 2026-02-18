Слава Україні!

Слава захисникам України та усієї сучасної цивілізації!

Новости из США. Вторник, 17 февраля 2026

Сегодня в выпуске:

Почему трехсторонние переговоры в Женеве не являются переговорами о мире

Что может заставить Трампа изменить политику и оказаться вынужденным возобновить помощь Украине

* Переговоры в Женеве. Де-факто коллективный государственный секретарь, друг президента Виткофф и зять президента Кушнер, ведут в Женеве переговоры сразу на трех площадках.

Они ведут прямые переговоры с российской и украинской делегациями (о чем именно, чуть ниже), непрямые переговоры при посредничестве Омана с иранским министром иностранных дел Арагчи и с путинским эмиссаром Дмитриевым, не являющимся членом российской переговорной группы на трехсторонних переговорах.

Можно ли назвать трехсторонние переговоры в Женеве переговорами о мире? Нет.

Потому что, когда хотят вести переговоры о мире, прекращают огонь. Во всех войнах, заканчивавшихся не капитуляцией одной из сторон, а мирными договорами, переговорам о мире предшествовало прекращение огня по взаимному согласию. Вот когда прекращается огонь, если воющие стороны стремятся к постоянному и прочному миру, они проводят переговоры о мире. Классический пример – заключение мирного договора между Израилем и Египтом в 1978 году после пяти лет переговоров, начавшихся после прекращения огня в войне Судного дня. Бывает, что огонь прекращается, а переговоры о мире не проводятся. Но при этом и фронтальные боевые действия не ведутся десятилетиями. Как между Израилем и Сирией или Северной и Южной Кореей.

Поэтому переговоры в Абу-Даби и в Женеве не могут быть переговорами о мире. Со стороны 47-го президента США это попытка надавить на Украину, чтобы она согласилась отдать России неоккупированную часть Донбасса. Поскольку Трамп со слов Виткоффа и Кушнера верит, что в этом случае Россия согласится на прекращение войны (что совершенно невозможно, так как это только спровоцировало бы Россию на дальнейшую агрессию). Со стороны Украины и России — это дипломатическая борьба за то, чтобы 47-й президент США не предпринимал действия в пользу противоположной стороны. Цель России – тянуть время, имитировать переговоры так, как это делал ссср в 70-е и 80-е годы, и продолжать войну, пока у нее для этого есть ресурсы. Вот даже удалось им перенести переговоры в свое любимое место – в Женеву, куда они охотно будут ездить, как ездили туда их советские предшественники.

Задают вопрос, а что, если Трамп заявит, что он "выходит из процесса" и будет заниматься чем-то другим. Ответ прост: он никуда не выйдет. По двум причинам. Он уже столько раз обещал закончить войну "через 24 часа", "через две недели", "через четыре месяца", что его "выход из процесса" будет для него очень серьезным политическим поражением. А он не умеет проигрывать от слова вообще. Он всегда должен быть победителем. Ну, и "12 триллионов", которые посулил ему и его друзьям путин, для него будут не путеводной звездой, но миражом, который в его виртуальном мире является для него важнейшей составляющей смысла его жизни – личного обогащения, конвертации власти в деньги в своих карманах.

* Гораздо интереснее было то, что происходило в понедельник в Киеве, куда приехали два сенатора демократа – Вайтхаус и Блюменталь. А интересным было вот что. Зеленский излагал им, какое оружие нужно Украине, а они очень внимательно слушали и записывали. И говорили, что США должны предоставить Украине это оружие. Как? Вообще-то, механизм понятен. Если демократы выиграют в ноябре выборы даже только в Палату Представителей (хотя при нынешней крайней непопулярности Трампа и республиканской партии, у них есть шансы выиграть выборы и в Сенат), они получат возможность формировать законодательную повестку дня. В том числе, предложить законопроект о возобновлении американской военной помощи Украине, выделить на нее деньги и обязать администрацию оказывать такую помощь. Сомнений в том, что такой законопроект может быть принят, нет. Как практически нет и сомнений в том, что за него в новом составе Конгресса могут проголосовать достаточно республиканцев, чтобы у президента не было шансов наложить на него вето. Почему такой расклад возможен? Просто потому, что после выборов в Конгресс, если республиканцы потерпят поражение даже на выборах только в одну из палат, они перестанут оглядываться на Трампа. Это будет неизбежно, поскольку им придется искать нового лидера своей партии, к выборам 2028 года.

Такое развитие событий может реально принудить Трампа к тому, чтобы делать то, чего он очень не захочет – выполнять такой закон, если он будет принят.

До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) осталось 1068 дней.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.

Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.