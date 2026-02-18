Я крайне недоволен Трампом.

У него все возможности, все карты, все козыри, шесть покеров на руках и девять ферзей на доске.

У него личный мандат от Бога, который отвел от него пулю снайпера.

И понятно, что никак не ради того, чтобы он строил из себя демократа, забыв, что он республиканец и политический наследник Рейгана.

Что это за игра "Решайте без меня сами!"? А зачем тогда миру Америка? А чем он тогда лучше Байдена?

Может, еще расскажет про "разнообразие, равенство и вовлеченность"?

Где его проект, который должен быть подписан или тот, кто не захотел подписать, ощутит на себе всю крепость американской мощи?

Зачем это неуместное кокетство?

Понятно, при таких неожиданных непредсказуемых обстоятельствах снова вылезли провокаторы англичане. Нет Джонсона, так есть Economist, уже начавший рассказывать о какой-то несогласованности у какой-то делегации.

Какие несогласованности, какие делегации?

Где тот, кто должен решать?

Он Трамп или какая-то Тітя Піся (как один известный филолог в сказочном сериале называл Тетю Песю)?

Над ним уже китайцы смеются – он бы ещё, мол, европейцев позвал!

(Наверно, французов и обязательно венгров…)

