В Новой Москве и Подмосковье заявили об атаке дронов: под прицелом якобы находился склад воинской части. Фото

Утром 21 июня в Московской области прогремели взрывы. Пропагандисты заявили о якобы атаке беспилотных летательных аппаратов.

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Очевидцы заявили о взрыве в небе над селом Лукино в Новой Москве. Утверждается, что беспилотник упал поблизости в районе реки Пахра. Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Местные жители услышали громкий звук около 5 часов утра. На месте падения обломков работают оперативные службы. Пропагандисты утверждают, что пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, ещё два беспилотника якобы упали в районе посёлка Калининец Наро-Фоминского округа Подмосковья. По информации кремлевской пропаганды, около 5:30 утра местные жители услышали два взрыва с разницей в пять минут. Зону, где упали обломки, оцепили, там работают оперативные службы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожаловался, что два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Чиновник выдал, что осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет. Спецслужбы занимаются, ведется проверка, территория сейчас оцеплена.

Напомним, в российской Новой Москве утром 30 мая заявили об атаке беспилотника: он якобы врезался в многоэтажку, где прогремел взрыв и возникли "незначительные" повреждения. Позже звуки "бавовны" добрались до Подмосковья и самой столицы – комментируя дым над жилыми кварталами, пропагандисты утверждали, что ПВО сбила около десятка БПЛА.

Ранее сообщалось, что кремлевские власти обвинили в этой массированной "атаке дронов" Украину. На фоне новостей о ней пропагандисты опубликовали видео мощной "бавовны" в районе Рублевки. Они заявили, что это было сбитие "украинского БПЛА", и оно очень испугало россиян, хотя те усомнились в работе ПВО и предполагали, что на самом деле это – прилет.

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