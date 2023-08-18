В Нижнем Новгороде напротив здания ФСБ подняли флаг Украины: у россиян истерика. Видео

В российском Нижнем Новгороде напротив здания ФСБ появился государственный флаг Украины. Местные чиновники в панике вызвали пожарных, сотрудники МЧС срочно выехали на место.

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Фото и видео с высоко поднятым сине-желтым знаменем разлетелось по соцсетям. Местные СМИ пишут, что его повесили на улице Родионова (чтобы посмотреть все кадры, доскролльте до конца новости).

По словам очевидцев, накануне на проводах висел большой пакет. Рано утром 18 августа он слетел, представив на обозрение украинский флаг.

"Флаг оперативно демонтировали сотрудники МЧС. Для этого даже пришлось подключать пожарную машину", – пожаловались пропагандисты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в британской разведке укзаали на паранойю в РФ из-за цветов флага Украины. За сине-желтую одежду в стране-агрессоре могут бросить в тюрьму.

– В Москве задержали мужа и жену, которые запустили в небо воздушные шары с флагом легиона "Свобода России". Выяснилось, что супруги приехали из Беларуси.

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