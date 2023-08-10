Шутка вышла из-под контроля: айтишник создал пародийное приложение 'Мой донос', но россияне начали жаловаться по-настоящему

В России айтишник, выехавший из-за войны в Европу, создал пародийное приложение "Мой донос" для россиян, желающих "настучать" друг на друга. Однако его шутка вышла из-под контроля, и россияне стали жаловаться по-настоящему.

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Журналист издания "Можем объяснить" получил базу доносов от разработчика приложения "Мой донос", которое стало популярным среди "стукачей" в России. Так, воспользовались возможностью пожаловаться друг на друга уже 5 тысяч россиян.

Несмотря на то, что в описании приложения указано, что оно не имеет отношения к органам власти РФ и госуслуг, а предназначено для развлечения, многие восприняли его серьезно и начали писать туда жалобы, чтобы расправиться с земляками.

Так, около 20% "доносов" россиян были написаны с подробным описанием проступков "нарушителей" и содержали личные данные. Большинство из них могли бы стать поводом к возбуждению дел по статьям о фейках и дискредитации российской армии.

Так, одна россиянка написала жалобу на руководительницу компании, где она работает: "Елена (имя изменено) выразила плохое отношение к СВО! Также она высказалась о моем брате, который на СВО! Заявила мне, что она против СВО и за украинцев. Она в грубой форме выразилась, что пусть как фарш умрет".

Также многие жалобы были написаны на тех, кто не поддерживает Путина, или на тех, кто поддерживает войну в Украине, но жалуется на власть за "лишнюю мягкость". Также "доносят" на мужчин, скрывающихся от мобилизации в России.

По подсчетам, половину жалоб в шутливом приложении россияне писали на своих знакомых и соседей.

Как рассказал разработчик, он создавал приложение с тем же названием несколькими годами раньше, однако тогда он пользовался популярностью как сейчас. Он надеется, что его приложение может стать полезным для лиц, на которых пишут доносы, и возможно, это сможет предотвратить реальные последствия. А человек, который выплеснул негатив и не разобрался, что разместил жалобу в шутливом приложении, на этом остановится.

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