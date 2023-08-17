В Москве 'заминировали' все торговые центры: оккупанты выдали истерику, что виновата Украина

В столице страны-террориста Москве "заминировали" все торговые центры. Российские оккупанты издали истерику, виновную в этом якобы Украине.

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Об этом сообщили РосСМИ. Так, в экстренные службы поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех ТЦ Москвы.

По этим локациям проходят проверки. При этом эвакуация граждан РФ не проводится.

"Все ТЦ в Москве "заминировали" из Украины, идут проверки, эвакуация не производится", – рассказали в российских экстренных службах.

Напомним, в городе Раменское (Московская область РФ) 13 августа разгорелся серьезный пожар. РосСМИ утверждают, что огонь охватил склад с удобрениями.

Как писал OBOZREVATEL, поздно вечером 10 августа в стране-агрессоре России в очередной раз возник сильный пожар. В этот раз в подмосковном Одинцово вспыхнул склад возле одного из жилых комплексов.

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