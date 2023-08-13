Под Москвой разгорелся мощный пожар на складе с удобрениями, небо затянул черный дым. Видео

В городе Раменское (Московская область РФ) 13 августа разгорелся серьезный пожар. РосСМИ утверждают, что огонь охватил склад с удобрениями.

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Жители населенного пункта видели в небе огромный столб черного густого дыма и говорят, что слышали взрыв. Фото и видео с места "неудачного курения" уже появились в сети (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

В МЧС страны-агрессора подтвердили факт пожара. Информации о пострадавших нет.

Утверждается, что "горят пластиковые поддоны на территории производственно-складского комплекса компании, которая занимается продажей удобрений и ландшафтным дизайном". По информации одного изTelegram-каналов, речь идет о "ЛАМА ПРО".

В сети отмечают, что возгорание произошло на складе одного из местных предприятий на Донинском шоссе: между АЗС и инженерно-научным центром ТЭМП. Огонь охватил почти 2000 квадратов территории.

Предварительная причина возгорания, которую называют в СМИ, это нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ.

В российском МЧС отчитывались, что к тушению они привлекли более 70 человек и 26 единиц техники. Существовала угроза распространения пожара на соседний склад.

Как писал OBOZREVATEL, поздно вечером 10 августа в стране-агрессоре России в очередной раз возник сильный пожар. На этот раз в подмосковном Одинцово загорелся склад возле одного из жилых комплексов.

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