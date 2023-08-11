Подмосковье снова пылает: в Одинцово разгорелся пожар, который виден за километры. Фото и видео

В стране-агрессоре России очередной раз возник сильный пожар. На этот раз в подмосковном Одинцово загорелся склад около одного из жилых комплексов.

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Это произошло около 23:00 в четверг, 10 августа. Российские пропагандистские каналы публиковали кадры, на которых видно, что пожар на месте очень сильный, его видно за километры (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам местных, огромные клубы дыма видны со всего Одинцово.

Как пишут российские Telegram-ресурсы, якобы горел склад в районе ЖК "Одинград".

По уточненным данным пропагандистов, вспыхнул склад площадью 2000 квадратных метров на Зеленой улице. Предварительно, пострадавших нет.

"Местные жители слышали звуки похожие на взрывы. Зарево от огня и дым видны за несколько километров. На место выехали сотрудники МЧС. Информации о пострадавших нет", – писали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, на месте взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде в Московской области России, который произошел 8 августа, на данный момент найдено 48 фрагментов тел. Они принадлежат, предположительно, телам 10 человек. Еще по меньшей мере 80 человек пострадали.