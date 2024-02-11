Около 200 тыс. без света, взрывы в центре поддержки и завалившийся под тяжестью снега школьный спортзал: на Россию посыпались новые беды

Пока российские войска наносят удары по украинским городам и селам, причиняя разрушения, убивая и калеча гражданских – на территорию РФ одна за одной обрушиваются новые проблемы и неурядицы.Так, только за последние сутки в Ростовской области без света остались почти 200 тысяч россиян, в Оренбургской тяжесть выпавшего снега обрушила спортзал, а в Калмыкии "клиент" психдиспансера устроил взрыв в реабилитационном центре.

Апокалиптическую картинку российских будней дополнили уже ставшие традиционными пожары сразу в нескольких регионах РФ. О новых российских бедах пишут СМИ и Telegram-каналы государства-агрессора.

Так, в Ростовской области, согласно сообщениям российских СМИ, в почти трех сотнях населенных пунктов нет света. Пропадать в домах россиян электричество начало еще накануне, 10 февраля: сначала без света остались 70 тысяч человек, к вечеру того же дня – 100 тысяч, а к утру 11 февраля электричества нет у 195 тысяч жителей 282 населенных пунктов региона.

Причина "блэкаута", согласно официальным заявлениям министерства энергетики РФ – "обледенение проводов" вследствие ледяного дождя и снега: толщина льда на проводах составляет почти 4 см.

"Под тяжестью льда провода и грозозащитные тросы на ЛЭП обрываются, что приводит к технологическим нарушениям. Гололедную нагрузку не выдерживают даже железобетонные опоры", — цитируют СМИ заявление российского минэнерго.

А в селе Донское Оренбургской области под тяжестью выпавшего снега рухнула крыша школьного спортзала.

В этом случае российские пропагандисты даже отыскали позитив.

"К счастью, никто не пострадал, у учеников сегодня выходной. Предварительно, всему виной тяжесть снега", – рапортуют они.

Теперь школьники-"счастливчики" будут учиться дистанционно, добавляют пропагандисты.

"Весело" накануне вечером было и в Калмыкии. Там в городе Элиста пациент психоневрологического диспансера устроил взрыв в центре медиации и психологической помощи "Альтернатива", расположенном на первом этаже многоквартирного дома.

"По версии следствия, между мужчиной и работником Центра психологической помощи "Альтернатива", который располагался в жилом доме, возник конфликт. Находящийся на учете в диспансере мужчина привел в действие взрывное устройство и погиб. Сотрудник центра и еще его родственник получили ранения", – сообщает одно из российских изданий.

Ирония заключается в том, что сотрудники центра осуществляли подготовку психологов и обучали разрешению спорных и конфликтных ситуаций.

Еще одно добавляет, что раненых психолога центра и ее мужа госпитализировали в тяжелом состоянии.

Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" обнародовал подробности о мужчине, устроившем взрыв.

"28-летний Сергей Данилов родом из Элисты. Занимался разовым ремонтом оргтехники и наладкой интернета. Жил в частном доме и вёл скрытый образ жизни: не вёл аккаунты в соцсетях, дружбу ни с кем не водил. Известно, что Сергей Данилов состоял на учёте в республиканском ПНД с диагнозом шизофрения, у него было раздвоение личности", – пишет российский паблик, добавляя, что подрывник шел на верную смерть: перед поездкой в центр он нацепил на себя "пояс шахида" – и по прибытию к цели подорвал себя.

Но самое интересное, что со смертью подрывника "веселье" в Элисте не прекратилось. К нему домой после взрыва с обыском пришли силовики – и, видимо, что-то они таки нашли. Около 01:30 по местному времени в доме погибшего прозвучал еще один взрыв: в этот раз ранения получили росгвардейцы.

"Изначально бойцы сообщили, что в жилище была установлена растяжка, но специалисты по характеру повреждений отвергли эту версию. Дело в том, что пострадавшие силовики были в специальной амуниции, но несмотря на это, один лишился ноги, другой глаза, а третий получил контузию и множественные осколочные ранения. Кроме того, по всему дому на полу и поверхностях был разлит ацетон и рассыпан порошок", – пишет "ВЧК-ОГПУ".

По данным паблика, уже утром удалось выявить в доме следы крайне опасного и нестабильного взрывчатого вещества, которое не используется в военных целях – триперекись ацитона. "Ловушки" с этим веществом подрывник с диагнозом расставил по всему дому. Так что, пишет издание, у силовиков может и не получиться добраться до его компьютера, где, как они предполагают, может храниться разгадка мотивов поступка мужчины.

В случае, если разминировать дом не удастся, добавляют в "ВЧК-ОГПУ", его попросту взорвут.

Принес новый день и новые пожары в России.

В городе Майский в Кабардино-Балкарии с утра горел вещевой рынок. Площадь пожара достигла 2 тыс. кв м.

Несколько скромнее по площади возгорания стал пожар в строящемся терминале аэропорта в Новокузнецке Кемеровской области.

"Возгорание произошло в строящемся терминале аэропорта Новокузнецка в Кузбассе, причины выясняются", – пишут российские СМИ.

К 10 часам в российском МЧС заявили, что ликвидировали открытое горение на площади 300 кв м. Там также уверяют, что никто не пострадал: мол, всех людей из здания успели эвакуировать.

А вот в Тольятти, что в Самарской области РФ, полыхало куда "убедительнее". Там горел гостиничный комплекс.

"Помимо номеров "Жара Beach Resort", в комплексе находится ночной клуб Nebo. Площадь возгорания достигла 800 кв м. По сообщению МЧС, пострадали два человека. Из здания эвакуировали 20 участников фестиваля "Жигулевская миля", – сообщают российские СМИ.

Напомним, 9 февраля стало известно о сильном пожаре на НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае РФ. Россияне жаловались на БПЛА и взрывы.

В оперативном штабе региона признали, что произошел пожар на территории Ильского НПЗ и выдали мол "открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода".

Впоследствии стало известно, что той ночью под ударом оказались сразу два НПЗ Краснодарского края. Они были поражены дронами в ходе операции СБУ.