В Москве вспыхнул мощный пожар: спасатели привлекли вертолеты и корабль. Фото
На Бережковской набережной в Москве 31 августа загорелось двухэтажное административное здание. Пламя возникло утром около 9:00; по состоянию на 14:00 три вертолета Ка-32 и один Ми-26 Московского авиационного центра сбросили уже более 350 тонн воды на очаги пожара.
Об этом сообщило МЧС страны. Спасатели работали на месте инцидента больше четырех часов, группировку сил и средств после этого увеличили до 45 пожарных машин и 130 сотрудников экстренной службы.
Площадь возгорания достигла не менее 1000 квадратных метров. Кроме четырех вертолетов, к тушению привлекли пожарный корабль "Полковник Чернышев". Тем не менее, огонь от админздания по верху перекинулся на склады.
Жители города наблюдали клубы дыма, из-за которых практически не стало видно башен "Москва-Сити".
Возле самого здания российские силовики ограничили движение транспорта по трем полосам. Движение по Москва-реке также приостановили, потому что вертолеты набирали там воду.
По предварительной информации, сведений о пострадавших не поступало.
Возможной причиной пожара роспропаганда и оперативные службы назвали неисправность электросети.
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