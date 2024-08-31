На Бережковской набережной в Москве 31 августа загорелось двухэтажное административное здание. Пламя возникло утром около 9:00; по состоянию на 14:00 три вертолета Ка-32 и один Ми-26 Московского авиационного центра сбросили уже более 350 тонн воды на очаги пожара.

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Об этом сообщило МЧС страны. Спасатели работали на месте инцидента больше четырех часов, группировку сил и средств после этого увеличили до 45 пожарных машин и 130 сотрудников экстренной службы.

Площадь возгорания достигла не менее 1000 квадратных метров. Кроме четырех вертолетов, к тушению привлекли пожарный корабль "Полковник Чернышев". Тем не менее, огонь от админздания по верху перекинулся на склады.

Жители города наблюдали клубы дыма, из-за которых практически не стало видно башен "Москва-Сити".

Возле самого здания российские силовики ограничили движение транспорта по трем полосам. Движение по Москва-реке также приостановили, потому что вертолеты набирали там воду.

По предварительной информации, сведений о пострадавших не поступало.

Возможной причиной пожара роспропаганда и оперативные службы назвали неисправность электросети.

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