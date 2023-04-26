'А где у нас еще не горело?' Россияне устроили истерику из-за пожара в своем центре на Кипре и обвинили украинцев

На Кипре произошел пожар в российском центре науки и культуры. Здание расположено в столице островного государства Никосии.

Видео дня

О пожаре сообщили российские СМИ, ссылаясь на информацию руководителя центра Алины Радченко. По ее словам, людей из здания эвакуировали.

Согласно сообщениям, пожар якобы начался после того, как в здание бросили коктейль "Молотова".

Здание оцепила полиция. Тушить огонь прибыли пять пожарных машин и бронетранспортер.

Больше деталей инцидента пока нет, о пострадавших также не сообщали.

Тем временем очень сильно "подгорает" в российских соцсетях. Пользователи из страны-агрессора обвиняют в пожаре на Кипре украинцев. Главный комментарий – "А где у нас еще не горело? По-моему на этот вопрос уже затрудняюсь ответить".

Комментарии россиян носят явно украинофобский характер и ясно демонстрируют, что граждане страны-агрессора желают геноцида украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL: недавно в Москве вспыхнул мощный пожар в районе ТЭЦ на Бережковской набережной.

Перед этим в Подмосковье произошел мощный пожар. Огонь охватил фермерский рынок рядом с заправкой.

А в Казани произошел взрыв в районе танкового полигона. По словам местных, там погибли 30 человек, еще не менее 70 ранены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!