В столице Кипра, Никосии, вспыхнул пожар в центре науки и культуры. В здание якобы бросили "коктейли Молотова".

Видео дня

Об этом сообщают российские СМИ. Они пишут, что огонь охватил несколько этажей, спасатели в здании искали людей.

"Горит Российский центр науки и культуры в Никосии. Местные экстренные службы сообщают, что к тушению огня привлечены пять пожарных машин и бронетранспортер. В здание кинули "коктейли Молотова". Огнем охвачены несколько этажей", – пишут пропагандисты.

По данным РосСМИ, спасатели искали в здании людей, которые могли находиться там во время пожара.

Позже пропагандисты РФ заявили, что пожар был ликвидирован и заверили, что жертв и пострадавших не было.

Напомним, накануне, 25 апреля, мощный пожар вспыхнул в российском Забайкалье: там горели дома, к ликвидации огня привлекли сотни пожарных.

А 24 апреля в российской Вологде вспыхнул мощный пожар в одном из деревообрабатывающих цехов на местном предприятии. Огонь охватил площадь в сотни квадратных метров.