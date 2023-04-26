На Кипре горит русский центр науки и культуры: в здание бросили "коктейль Молотова". Видео
В столице Кипра, Никосии, вспыхнул пожар в центре науки и культуры. В здание якобы бросили "коктейли Молотова".
Об этом сообщают российские СМИ. Они пишут, что огонь охватил несколько этажей, спасатели в здании искали людей.
"Горит Российский центр науки и культуры в Никосии. Местные экстренные службы сообщают, что к тушению огня привлечены пять пожарных машин и бронетранспортер. В здание кинули "коктейли Молотова". Огнем охвачены несколько этажей", – пишут пропагандисты.
По данным РосСМИ, спасатели искали в здании людей, которые могли находиться там во время пожара.
Позже пропагандисты РФ заявили, что пожар был ликвидирован и заверили, что жертв и пострадавших не было.
Напомним, накануне, 25 апреля, мощный пожар вспыхнул в российском Забайкалье: там горели дома, к ликвидации огня привлекли сотни пожарных.
А 24 апреля в российской Вологде вспыхнул мощный пожар в одном из деревообрабатывающих цехов на местном предприятии. Огонь охватил площадь в сотни квадратных метров.
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