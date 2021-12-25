В Москве транслировали пропаганду на стенах посольства США: оккупацию Крыма причислили к достижениям РФ. Видео

В субботу, 25 декабря, в 30-ю годовщину прекращения существования СССР в столице России Москве запустили световую проекцию на здание американского посольства. В частности, авторы обратились к Дяде Сэму (персонифицированный образ США), а захват украинского Крыма назвали достижением РФ.

Акцию устроила арт-группа "Re:ванш". Запись была опубликована на ее YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"25 декабря 1991 года над Сенатским дворцом московского Кремля был спущен красный флаг СССР. Мы посчитали символичным через 30 лет после этого события заново поднять флаг сверхдержавы в виде световой проекции", – сказано в сообщении.

Световую проекцию с флагом СССР на здание дипведомства представители "Re:ванш" назвали "символом возрождения Большой России".

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Они заявили, что 30 лет назад подарком для США на Рождество якобы стал распад СССР – "конкурирующей сверхдержавы". "Но больше подарков не будет: Большая Россия возрождается и отстаивает свои интересы", – гласил один из слайдов.

На стене здания посольства Соединенных Штатов появились кадры с Михаилом Горбачевым, Дядей Сэмом, а также оккупация Крыма, Олимпиада в Сочи, Чемпионат мира по футболу 2018, запуск ракеты "Ангара-А5", плавучая АЭС "Академик Ломоносов" – все это было показано, как главные достижения современной России.

Напомним: 25 декабря 1991 года первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев заявил, что снимает с себя полномочия руководителя страны. А за несколько недель до этого, 8 декабря 1991 года в Беларуси были заключены Беловежские соглашения – исторический документ о распаде СССР и создании СНГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России предлагают сделать 26 декабря "днем памяти" распада СССР. Падение коммунистического режима там назвали "главной геополитической катастрофой XX века".