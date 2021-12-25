30 лет назад Горбачев снял с себя полномочия президента СССР. Видео

Ровно 30 лет назад, 25 декабря 1991 года первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев заявил, что снимает с себя полномочия руководителя страны.

В 19:00 по московскому времени он в последний раз выступил по Центральному телевидению, фактически объявляя о прекращении существования Советского Союза.

За пару недель до этого, 8 декабря 1991 года в Брестской области Беларуси были заключены Беловежские соглашения. Исторический документ о распаде СССР и создании СНГ подписали первый президент Украины Леонид Кравчук, президент РФ Борис Ельцин и глава парламента Беларуси Станислав Шушкевич.

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21 декабря 1991 года в Алма-Ате к СНГ присоединилось еще восемь советских республик: Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

Соответственно, лидеры этих стран подписали Алма-Атинскую декларацию и протокол к Беловежскому соглашению.

Горбачеву же сообщили, что пост президента СССР упраздняется. "Дорогие соотечественники! Сограждане! В силу сложившейся ситуации с образованием СНГ я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям", – так начинал он свое обращение, которое транслировало Центральное телевидение.

В завершение речи Горбачев заявил: "Наши народы будут жить в процветающем и демократическом обществе. Желаю всем вам всего самого доброго".

В 19:35 минут с флагштока над Кремлем спустили флаг СССР. Через десять минут Ельцину доложили о поднятии российского триколора.

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