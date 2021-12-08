30 лет назад распался СССР: как Кравчук, Ельцин и Шушкевич подписали Беловежское соглашение. Исторические кадры

Ровно 30 лет назад, 8 декабря 1991 года было подписано Беловежское соглашение – документ, который констатировал прекращение существования СССР и создание СНГ. Это произошло в Брестской области Беларуси, недалеко от границы с Польшей, в правительственном санатории "Вискули".

Соглашение подписали первый президент Украины Леонид Кравчук, президент России Борис Ельцин и глава белорусского парламента Станислав Шушкевич. В преамбуле стороны указали: "СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование".

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А в 5-й статье документа говорилось, что стороны "признают и уважают территориальную целостность друг друга и неприкосновенность существующих границ в рамках Содружества".

Незадолго до этого, 1 декабря 1991 года в УССР прошел референдум, на котором 90,32% участников поддержали независимость.

А 3 декабря Борис Ельцин заявил о признании РСФСР такого решения украинцев. 21 декабря в Алма-Ате 11 лидеров бывших советских республик подписали декларацию о целях и принципах СНГ, которая подтвердила распад СССР.

25 декабря Михаил Горбачев в прямом эфире Центрального телевидения объявил о прекращении полномочий президента СССР. Тогда же с флагштока Кремля был спущен государственный флаг Советского Союза и поднят флаг РФ.

26 декабря Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию, в которой отмечалось, что в связи с созданием СНГ СССР "как государство и субъект международного права прекращает свое существование".

Примечательно, что в 1996 году Борис Ельцин заявил, что жалеет о подписании им Беловежского соглашения. Кроме того, последнее стало одним из эпизодов обвинения против Ельцина при попытке отстранить его с поста президента в 1999 году. В частности, Специальная комиссия Госдумы установила, что Ельцин якобы "грубо нарушил" Конституцию СССР и пошел "против воли народов РСФСР".

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