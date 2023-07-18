В Москве мужчина пытался поджечь мавзолей Ленина 'коктейлем Молотова' – СМИ

Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве поздно вечером 17 июля пытались поджечь с помощью "коктейля Молотова". 37-летний житель Читы бросил бутылку с горючей смесью, но попал в ограждение.

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Бутылка разбилась о брусчатку и воспламенилась. Огонь быстро потушили, сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел около 22:00

По словами пропагандистов, мужчина был "в неадекватном состоянии", его зовут Константин Стачуков.

Во время задержания поджигатель оказывал сопротивление сотрудникам полиции. Два месяца назад его якобы уже задерживали за неадекватное поведение и госпитализировали в психиатрическую больницу.

Возбуждено административное дело по статье о неповиновении сотрудникам полиции, идет проверка, пишут росСМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские оккупанты пожаловались на ночную атаку десятков беспилотников на восток Крыма. Они утверждают, что все дроны были обезврежены, однако россияне усомнились.

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